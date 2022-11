Classifica Legambiente: inquinamento, rifiuti e traffico, Roma tra le peggiori città d'Italia

07 novembre 2022 a

Ambiente, Roma resta tra le peggiori città d'Italia. Per quanto riguarda le performance ambientali, la Capitale è all’88esimo posto nel nostro Paese, peggiorando ancora rispetto alla poco pregiata 86esima posizione dell’anno precedente. Nel Lazio fa peggio Latina al 102esimo che, un anno fa, era al 100esimo. Migliora Viterbo che sale al 64esimo posto dall'83esimo del 2021, Rieti al 51esimo (peggiora rispetto alla posizione 45 di un anno fa) e Frosinone al 74esimo in lieve crescita rispetto alla 78esima posizione del 2021. E' quanto emerge dal rapporto "Ecosistema urbano 2022", pubblicato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole24Ore.

Nella classifica delle performance ambientali dei capoluoghi d’Italia, «Roma è stabilmente nel fondo della classifica - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - perché pesa il deficit di offerta della mobilità pubblica, il numero enorme di auto in strada, la scarsa qualità dell’aria per presenza eccessiva di polveri sottili e biossido di azoto e il nulla totale nel miglioramento dei dati di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti». Tra le Best Practices di "Ecosistema Urbano 2022" premiato il Grab, la ciclovia romana generata da un progetto partecipato e pronta a essere realizzata, e consegnato il premio all’Assessore Eugenio Patanè per la realizzazione di una porzione di pista ciclabile in via del Campo Boario, con fondo in materiale 100 per cento riciclato, prodotto da Iterchimica grazie al riuso di materia da demolizione di pavimentazioni ammalorate.

Gli indicatori di "Ecosistema Urbano" sono 18. Derivano tutti da dati originali raccolti da Legambiente, ad eccezione della capacità di depurazione e disponibilità di verde urbano (dato Istat), tasso di motorizzazione e incidenti stradali (dati Aci e Aci-Istat), uso efficiente del suolo (elaborato da Legambiente su dati Ispra). L’insieme degli indicatori selezionati per la graduatoria complessiva dei 105 capoluoghi esaminati nel report copre 6 principali componenti ambientali presenti in città: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Vengono così valutati tanto i fattori di pressione e la qualità delle componenti ambientali, quanto la capacità di risposta e di gestione ambientale.