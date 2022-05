Per i rifiuti di Roma arriva l'esperta. Simonetta Tunesi gestirà fondi, Pnrr e termovalorizzatore

Susanna Novelli 14 maggio 2022 a

a

a

Simonetta Tunesi. È questo l'asso calato dal sindaco Roberto Gualtieri per dare un avvio, senza ritorno, alla svolta storica dell'emergenza rifiuti nella Capitale. Sarà infatti lei a gestire fondi e progetto del nuovo termovalorizzatore, che ricordiamo il primo cittadino vuole pronto per il Giubileo del 2025. Un curriculum vitae di dieci pagine, Tunesi è ritenuta tra i massimi esperti al mondo di gestione ambientale.

Meglio i rifiuti del termovalorizzatore, la Raggi insiste, gelo alla Regione

Nel particolare: gestione rifiuti, bonifica dei siti contaminati, impatti ambientali dei sistemi industriali; analisi del rischio ambientale e sanitario. Sua la predisposizione della prima normativa italiana per la bonifica dei siti inquinati e di linee guida sulla gestione dei rifiuti. Laureata in Scienze Agrarie all'Università di Bologna, ha vinto borse di studio ed eseguito il dottorato alla University of Wisconsin; risulta membro di comitati tecnici nazionali e internazionali. Ha lavorato per diversi ministeri ed è autrice di numerosi testi e articoli scientifici.

Sull'invasione dei cinghiali Ama si difende: "Non c'entra il caos rifiuti". Ma i dati inchiodano la municipalizzata

Nel suo curriculum risulta essere dal 2006 membro del Consiglio scientifico nazionale di Legambiente. Il trasloco in Campidoglio sarebbe già iniziato. Sarà la Tunesi a gestire l'intero piano rifiuti, sul quale il governo ha concesso proprio al sindaco Gualtieri, tutti i poteri e le deleghe della Regione. Una nomina decisiva anche, o soprattutto, per esorcizzare una strumentalizzazione politica intorno al termovalorizzatore che rischia di rallentare il progetto e far saltare equilibri elettorali assai importanti per il centrosinistra e il Movimento Cinquestelle. E sarà sempre, probabilmente, la super esperta Simonetta Tunesi, ben conosciuta anche dagli ambientalisti, a dover spiegare, soprattutto a Virginia Raggi e Roberta Lombardi, il percorso intrapreso, con coraggio, dal primo cittadino. Un percorso di sola andata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.