Incidente nella notte sull'Aurelia, estratto dalle lamiera

Massimiliano Gobbi 20 agosto 2022 a

a

a

Scontro nella notte sull’Aurelia, estratte dalle lamiere 8 persone, tra cui una bambina di 10 anni. E’ successo alle 2.11 su via Aurelia (SS1), all’altezza del chilometro 31 dove, per cause ancora in corso di accertamenti, è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto due auto di media cilindrata che hanno violentemente impattato tra loro rovinando fuori strada. All’interno delle vetture c’erano complessivamente 8 occupanti tra cui una bimba di circa dieci anni.

Si lancia con l'auto in fiamme contro il cancello e poi spara: terrore a Capitol Hill

Sul posto sono così giunti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri che ha estratto dalle lamiere gli occupanti delle autovetture e consegnato alle cure del personale sanitario 6 persone rimaste ferite e trasportate in codice rosso al pronto soccorso di zona tramite ambulanza. Chiusa al transito veicolare la SS 1 per tutta la durata dell’intervento. Intervento terminato alle ore 04.20. Presenti anche forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilevamenti.