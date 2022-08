Tragedia sfiorata a Forte dei Marmi, suv fuori controllo si schianta in spiaggia

04 agosto 2022 a

Tragedia sfiorata in Versilia. Oggi pomeriggio, nel famoso stabilimento balneare 'Bagno del Piero' a Forte dei Marmi, un suv fuori controllo è finito a forte velocità in spiaggia abbattendo una cabina in legno che separava la zona di accesso dagli ombrelloni e travolgendo lettini e sdraio.

Solo per una fortunata coincidenza, in quel momento in quel tratto di spiaggia non si trovavano clienti. I bagnanti peò, impauriti e stupiti, hanno ripreso con il telefonino le immagini del suv in spiaggia. Il video è rimabalzato subito sui social diventando virale. Il tragico incidente sarebbe stato provocato da un improvviso malore della conducente del suv che ha perso il controllo del mezzo. L'area dell'incidente è stata transennata, mentre la donna, unica ferita, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale della Versilia ma non sarebbe in pericolo di vita.