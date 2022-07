Roma, cade sotto un treno in transito a Termini. Morta una donna

Massimiliano Gobbi 28 luglio 2022 a

a

a

Travolta e uccisa da un treno in transito alla stazione Termini di Roma. È successo questo pomeriggio, alle 17:31 circa, quando per cause ancora da accertare, una donna è morta dopo essere caduta sotto la motrice di un treno in transito. Non si esclude l'ipotesi del suicidio. La polizia scientifica è sul posto.

A lanciare l'allarme tanti viaggiatori che hanno assistito alla terribile scena. Sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma che ha inviato una squadra della centrale di via Genova per l’intervento da svolgere presso il binario 13 della Stazione Ferroviaria di Roma. Presenti anche il funzionario di guardia, il capo turno provinciale dei vigili del fuoco che coordina le operazioni insieme al personale della polizia di stato e ai sanitari per quanto di loro competenza.

Il macellaio storico dell'Eur si suicida nel negozio per i debiti





"I vigili del fuoco, dichiara Riccardo Ciofi del sindacato Fns cisl Roma e Rieti - sono stati impegnati a sollevare la motrice del convoglio ferroviario ed estrarre la donna travolta dal treno. Queste operazioni sono ormai divenute usuali da parte dei vigili del fuoco che attraverso attrezzature specifiche e dedicate a questa tipologia di interventi riescono ad alzare motrici e vagoni di treni e metropolitane. Rimane ancora da verificare l'identità della vittima e le cause dell'incidente" conclude Ciofi.