Vincenzo, il macellaio storico dell'Eur si suicida per i debiti: impiccato nel negozio

Le vittime di una crisi interminabile. L'ultima tristissima storia arriva dall'Eur, precisamente da Viale Cesare Pavese, dove giovedì della scorsa settimana - come riportato dal Corriere della Sera - si è tolto la vita il titolare di un'attività storica per il quartiere.

Vincenzo, il macellaio di fiducia di tanti clienti negli anni, si è impiccato proprio davanti al banco della macelleria che aveva guidato per una vita. A trovarlo è stato il parrucchiere della saracinesca accanto, che aveva rilevato il negozio proprio da Vincenzo ed era in procinto di spostare lì il suo locale.

Il macellaio ha sofferto come tanti altri colleghi la crisi delle piccole botteghe dovuta alle chiusure per il Covid. Strozzato dai debiti, Vincenzo ha deciso per l'estremo gesto. Dopo il parrucchiere, sono arrivati sono arrivati gli altri negozianti della zona, il fornaio, il fruttivendolo, il libraio, il profumiere. E la notizia del suicidio del macellaio si è parsa tra gli abitanti del quartiere residenziale, a due passi dall'Eur, rimasti sconvolti e increduli.

Oggi, davanti alla serranda che Vincenzo ha alzato e abbassato per una vita, ci sono dei fiori a ricordarlo.