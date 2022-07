Incendi a raffica, fiamme anche sulla Roma-Fiumicino: la Capitale brucia

Massimiliano Gobbi 19 luglio 2022 a

a

a

Fiamme e fuoco anche sull'autostrada Roma-Fiumicino. Dopo più di 40 gli interventi legati agli incendi boschivi sul territorio di Roma e provincia nella giornata di oggi, dopo il rientro da un precedente intervento, i volontari della protezione civile Angels avvistavano una colonna di fumo sulla autostrada dove trovavano un’auto in fiamme, che si erano propagate alla vegetazione circostante. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco per estinguere le fiamme e bonificare l'area per la messa in sicurezza insieme alla squadra di volontari.

Fiamme nel palazzo, paura a Tor Bella Monaca: otto intossicati

Tanti gli interventi della giornata. Dalle ore 11,30 alle ore 15 circa tre squadre dei vigili del fuoco più alcuni moduli della Protezione civile sono state impegnate presso il quadrante di Roma nord-ovest per l’incendio boschivo che ha visto interessato la zona periferica della Pisana. Due le squadre che hanno operato nel comune di Bracciano, invece, per estinguere un incendio sterpaglie terminato alle ore 14,20 circa. A Fiano Romano in prossimità di via Val Casale 50, dalle ore 14 circa sono sette le squadre impegnate con l’ausilio sul posto del Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) per incendio di colture; i soccorritori durante le operazioni hanno evitato che le fiamme raggiungessero strutture abitative e commerciali. Dalle ore 14,50 due squadre di terra stanno operando in prossimità dell’A91, Viadotto della Magliana ,dove il fumo ha recato qualche disagio al traffico veicolare.

Video su questo argomento Così gli automobilisti rischiano gli incidenti: la mandria di cinghiali al pascolo in via della Camilluccia

Un altro consistente incendio sterpaglie ha interessato il quadrante nord della città in prossimità di viale di Tor di Quinto, a Roma. L’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco di terra e il supporto di spegnimento aereo di due elicotteri Drago hanno evitato alle fiamme di raggiungere il centro abitato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.