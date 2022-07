Roma, incendio in via della Pisana: strada chiusa. La colonna di fumo fino a via Ostiense

17 luglio 2022 a

Roma non smette di bruciare. Dopo il rogo di Centocelle un altro incendio è esploso, stavolta a Roma nord, a Parco della tenuta dei Massimi, in via della Pisana. "È sotto controllo" ha spiegato il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, arrivato sul posto dove diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, anche con un elicottero per domare le fiamme.

Il rogo sarebbe esploso tra le sterpaglie di un'area boschiva, tra le querce da sughero e l'enorme colonna di fumo è visibile da via dell'Acquafredda fino a via Ostiense. Il rogo, scoppiato intorno alle 11, non è ancora stato domato anche a causa del vento. Sul posto anche la polizia locale di Roma Capitale.

