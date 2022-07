Roma, la mandria di cinghiali al pascolo in via della Camilluccia: così gli automobilisti rischiano gli incidenti

15 luglio 2022

Oltre ai rifiuti e agli incendi la Capitale è in piena emergenza cinghiali. Ormai gli ungulati sono dappertutto e pascolano indisturbati nelle vie della città. Nel video, girato da un automobilista, si vede un branco di cinghiali con tantissimi cuccioli al seguito su via della Camilluccia, a nord di Roma. Questi animali selvatici sono ormai un pericolo per gli automobilisti.

Una situazione fuori controllo che riguarda tutto il Paese. "Dopo l'ennesima tragedia il governo adotterà misure utili al contenimento dei cinghiali? In Italia ogni 41 ore avviene un incidente stradale causato da animali selvatici, in particolare ungulati". È la denuncia della deputata di Fratelli d'Italia Maria Cristina Caretta, che commenta l'ennesimo incidente avvenuto ieri a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. "Dall'inizio dell'anno sono già 13 le vittime causate dai cinghiali e l'ultima tragedia è avvenuta con una madre di famiglia sbalzata fuori dall'abitacolo davanti agli occhi dei suoi figli" tuona la deputata.

La Regione Lazio in una nota comunica che "dal mese di Giugno a oggi sono state effettuate circa 550 catture di cinghiali". Nello specifico sono state effettuate: 36 catture nella zona rossa del Parco di Veio, 57 nel Parco di Bracciano, 129 nella Riserva Laghi Lungo Ripasottile e 56 nell'area del Monumento Naturale Pian S. Angelo. Oltre 275 catture invece all'esterno delle aree protette. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le catture nei parchi sono pressoché triplicate mentre sono raddoppiate quelle all'esterno delle aree protette. Numeri che non rassicurano i romani: il problema resta e gli interventi non bastano.