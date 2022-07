Incendio in appartamento, paura a Tor Bella Monaca: fiamme impazzite, intossicati in gravi condizioni

Massimiliano Gobbi 15 luglio 2022 a

Fuoco e fiamme in un appartamento di Tor Bella Monaca con 8 intossicati, 2 sono gravi. E' il bilancio dello spaventoso incendio scoppiato alle 22.50 di ieri sera, in una palazzina della Capitale. A prendere fuoco, una palazzina al sesto e ultimo piano di uno stabile fuori terra al civico 71 di viale Paolo Ferdinando Quaglia.

A lanciare l'allarme nella notte tanti cittadini che hanno incominciato a chiamare il numero delle emergenze 112. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Roma ha immediatamente mandato sul posto diverse squadre per domare le fiamme con ben quattro Aps, due autobotti, un'autoscala, carro autoprotettori, carro teli più il funzionario di turno.

"Nel corso dell’intervento sono state tratte in salvo 12 residenti dello stabile, tra cui 3 disabili - commenta Riccardo Ciofi, dal sindacato dei vigili del fuoco Fns Cisl di Roma - 8 di questi sono sono rimasti intossicati con due consegnati con urgenza alle cure del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso".

Operazioni di soccorso complesse, con vigli del fuoco al lavoro per molte ore a domare le fiamme mentre i cittadini gridavano dal balcone delle proprie abitazioni. "Per entrare nell’appartamento dove si era sviluppato l’incendio, presumibilmente partito dalla sala - aggiunge Ciofi - i vigili del fuoco hanno raggiunto grazie all'autoscala l’interno dell’androne con diversi residenti ad attendere i pompieri fuori dai balconi e alcuni all'interno degli appartamenti. In molti gridava per attirare l'attenzione dei pompieri appena intervenuti".

La celerità e l’elevato numero di squadre inviate dal comando dei vigili del fuoco di via Genova ha consentito di evitare ulteriori danni alla palazzina e conseguenze agli abitanti.

Concluso l'intervento di soccorso, ben cinque appartamenti sono stati interdetti, quindi dichiarati non agibili, a causa dei danni provocati dallo spaventoso incendio. Sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti.

