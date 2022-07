Roma, violento incendio a Centocelle. Nube nera nel cielo della Capitale

09 luglio 2022 a

È esploso nel tardo pomeriggio l'ennesimo incendio a Roma che ha fatto scattare l'allarme nei quartieri a sud-est della Capitale e sta devastando l'intero quadrante. Il rogo in via Casilina, in prossimità del parco archeologico di Centocelle, sarebbe scoppiato in un deposito per la demolizione delle auto. Una densa nube di fumo nero è ben visibile dalla zona di Centocelle in diversi quartieri della città. "Si sentono boati ed esplosioni" raccontano i residenti spaventati.

Gravissimi i disagi per la densa nube di fumo. Chiuso un tratto di strada su via Palmiro Togliatti, tra l'intersezione con via Papiria e via Casilina. Al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco con due autobotti. Sul posto anche le forze dell'ordine per la gestione del traffico veicolare. Nessuna persona risulta coinvolta. La situazione è molto difficile e il Municipio in una nota ha chiesto ai residenti di non aprire le finestre: "L'incendio è drammatico, tenete chiuse le finestre".

