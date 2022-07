Incendio a Casal Monastero, le fiamme minacciano le case. Fumo sul Gra: il traffico va in tilt

Massimiliano Gobbi 07 luglio 2022 a

a

a

Un vasto incendio di vegetazione è divampato giovedì 7 luglio in via Casal Monastero, periferia nord-est della Capitale. Le fiamme sono arrivate a minacciare le abitazioni e il fumo si è riversato anche sul Raccordo Anulare con pendolari nel panico. Il traffico nel giro di pochi minuti è andato completamente in tilt bloccando di fatto mezza città.

Un odore acre si è diffuso intorno alle ore 13, con tanti residenti della zona di Casal Monastero che hanno preso di mira il numero unico delle emergenze, allarmati per i roghi che da settimane colpiscono l'intero quadrante. Arrivata la segnalazione, la sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco, da via Genova, ha inviato quattro squadre sul posto con due autobotti, il carro autoprotettori, il Dos, un elicottero ed alcuni moduli con autobotti della protezione Civile.

A bruciare tanta vegetazione a ridosso di edifici e abitazioni. Il fuoco, però, a causa del forte vento, è arrivato fino alla strada mettendo ko la viabilità cittadina. Lambite anche alcune palazzine con agenti di polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino e Nomentano sul posto a monitorare il traffico a causa dei mille problemi dovuti al fumo su strada che ha invaso parte delle carreggiate, rendendo complessa la circolazione.

Poco prima della 16 è stata chiusura temporanea al traffico via Belmonte in Sabina. ll tratto interessato è quello dal Raccordo Anulare in direzione fuori Roma. Chiusa anche la corsia dell'A90-GRA Salaria-Casilina presso lo svincolo 13 della SS5 Via Tiburtina in direzione Salaria. Rallentamenti sulla carreggiata esterna con forti ripercussioni alla viabilità su tutto il Raccordo Anulare completamente congestionato per più di metà tratto.

Al momento non si segnalano né feriti né intossicati. I vigili del fuoco stanno lavorato per domare l'incendio nel minor tempo possibile, per scongiurare che si diffondesse ulteriormente tra la vegetazione e potesse danneggiare gli edifici circostanti.

Intanto nella giornata odierna, sono circa 30 gli interventi di vegetazione tra Roma e provincia che hanno impegnato le squadre VVF del comando. Oltre all’incendio di Casal Monastero, di rilievo risulta essere quello in atto presso il Comune di Marino in Via delle Vascarelle dove sono presenti tre squadre VVF con una autobotte dei vigili del fuoco, il DOS e un elicottero ed i volontari della protezione civile.

