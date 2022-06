Incendio Malagrotta, l'emergenza continua. Nuova ordinanza di Gualtieri: resta lo stop al consumo di vegetali

Luca De Lellis 20 giugno 2022 a

L’incendio del Tmb di Malagrotta è finalmente stato spento e la nuvola nera nell’aria, che ha interessato in particolare la zona limitrofa, ora non c’è più. Sono trascorsi quasi 5 giorni: più di 100 ore nelle quali i Vigili del Fuoco e gli altri addetti ai lavori hanno tentato in ogni modo di arginare i danni dell’ennesimo “disastro rifiuti” a Roma. E se i dati relativi alla qualità dell’aria rientrano nella norma spostandosi a qualche chilometro di distanza dall’accaduto, a Fiumicino invece la concentrazione di polveri sottili rimane un problema concreto, in quanto oltre la soglia massima consentita.

Malagrotta, valori nella norma ma in Procura si indaga anche per "inquinamento"

Tali sono le ragione che hanno spinto il sindaco Roberto Gualtieri a firmare nella serata di ieri una nuova ordinanza, utile a mantenere le giuste precauzioni ed evitare, così, ulteriori effetti negativi. Nello specifico, il provvedimento ha disposto che, per un lasso di tempo non superiore alle 72 ore, nel raggio di 6 km dal luogo dell'incendio e comunque solo all’interno del territorio di Roma Capitale, saranno vietati il consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell'area individuata, nonché il pascolo e razzolamento degli animali domestici sempre nella suddetta zona.

Finestre chiuse e niente sport all'aperto. Gualtieri proroga i divieti per Malagrotta

Un segnale che aiuta a stemperare parzialmente la tensione accumulata negli ultimi giorni è la decisione del primo cittadino di interrompere il periodo di sospensione delle scuole: attività educativo-didattiche e delle attività ludico ricreative e sportive dei servizi educativi e dell’infanzia (inclusi i centri estivi) pubblici e privati, nelle aree stabilite dalle ordinanze precedenti. Anche gli avvertimenti riguardanti attività all’aperto e apertura delle finestre sono stati rimossi.

Poteri speciali alla Capitale, Calabria (FI) esulta: “Svolta epocale per Roma”

Intanto l’emergenza rifiuti non si placa. Roma è sporca e Gualtieri vuole rimediare ad ogni costo: “Mezzi e operatori Ama saranno all'opera su tutto il territorio con operazioni di pulizia aggiuntive, turni rafforzati e squadre operative dedicate per rimuovere eventuali rifiuti depositati intorno ai cassonetti. Contiamo perciò – ha garantito il sindaco – nel giro di una settimana di ripristinare una situazione di normalità".

