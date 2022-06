Rogo di Malagrotta, Roberto Gualtieri proroga i divieti. Finestre chiuse e niente sport all'aperto

Martina Zanchi 18 giugno 2022 a

A 3 giorni dall'incendio di Malagrotta l'allarme in città non è ancora rientrato. Nella notte tra il 17 e il 18 giugno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha prorogato per altre 48 ore i divieti e le raccomandazioni per la cittadinanza nel raggio di 6 km dall'impianto andato a fuoco. Nonostante gli ultimi dati sulla qualità dell'aria pubblicati da Arpa Lazio siano per il momento ancora nei limiti, seppure in aumento rispetto al giorno del rogo, il Campidoglio conferma in via precauzionale la sospensione delle attività educativo-didattiche, ludico-ricreative e sportive dei servizi educativi e dell'infanzia, compresi i centri estivi. Vige per altri 2 giorni anche il divieto di consumare alimenti di origine vegetale prodotti nell'area interessata. Nella nuova ordinanza, diversamente da quella del 16 giugno, non si citano quelli di origine animale. Vietati anche pascolo e razzolamento degli animali da cortile nonché l'utilizzo di foraggi, da destinare all'alimentazione del bestiame, raccolti entro 6 km da Malagrotta. Resta raccomandato limitare le attività all'aperto e tenere chiuse le finestre, se si percepiscono odori acri.

Malagrotta, valori nella norma ma in Procura si indaga anche per "inquinamento"

In giornata si attendono da Arpa Lazio aggiornamenti dal campionatore installato nella zona di Ponte Galeria, nel comune di Fiumicino, distante proprio 6 km da Malagrotta. Si cerca la presenza di microinquinanti come diossine, furani, Pcb, Ipa e benzene.

