Roma, albanese non si ferma all'alt e parte un colpo di pistola. Far west vicino al Vaticano

Non si ferma all’alt e, dopo un inseguimento, è stato arrestato. Protagonista un uomo di 39 anni di origini albanesi che, per motivi in corso di accertamento, a pochi passi da piazza San Pietro a bordo di una Bmw è fuggito alla vista del posto di blocco e, dopo aver percorso via della Conciliazione all’altezza di via Gregorio VII, l’auto è stata bloccata dai poliziotti del commissariato Borgo e dai carabinieri.

Per fermarlo è stato sparato anche un colpo in direzione delle ruote dell’auto. Il mezzo con a bordo il fuggitivo si è poi schiantata contro una volante, dopo che polizia e carabinieri gli avevano sbarrato la strada. Per arrestare l’uomo è stato utilizzato anche il taser.

