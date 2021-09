Roma, sparatoria a Tor Bella Monaca: colpiti due ragazzi, gravissimi

08 settembre 2021 a

Sparatoria in pieno giorno a Tor Bella Monaca dove da un'auto in corsa sono partiti diversi colpi di arma da fuoco che hanno ferito due ragazzi poco più che ventenni. I giovani sono stati trasportati in ospedale e verserebbero in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta in via dell'Archeologia, nella periferia della Capitale. I feriti sono entrambi 22enni e con precedenti, uno nato in Italia ma di origini maghrebine, l'altro nato in Egitto. Sono stati trasportati, uno al Policlinico Casilino, l'altro al Policlinico Tor Vergata, in codice rosso. Il ragazzo nato in Italia ha una ferita alla spalla destra e non è in pericolo di vita, l'altro ha una ferita all'addome e le sue condizioni sono più critiche.

Accertamenti ancora in corso da parte dei Carabinieri di Frascati.

