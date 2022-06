Incendio a Malagrotta, chiude il Consiglio regionale. Le conseguenze del rogo su asili e centri estivi

15 giugno 2022 a

«In seguito al grave incendio divampato alla discarica di Malagrotta per cause ancora da accertare la sede del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 rimarrà chiusa nella giornata del 16 giugno». Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Video su questo argomento Incendio a Malagrotta, l'allerta dei Vigili del Fuoco: almeno un giorno per domare le fiamme

Intanto presso la Protezione civile si mette a punto un'ordinanza per la chiusura di asili e centri estivi nell'area della ex discarica. «Stiamo andando verso un’ordinanza precauzionale che dovrebbe prevedere la chiusura in un raggio di chilometri da stabilire di asili nido, scuole materne e centri estivi, e soprattutto il divieto di raccolta e consumo di alimenti nelle campagne qui vicino». Lo ha annunciato l’assessore ai Rifiuti del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, che si è recata all’impianto di Malagrotta dove divampa il grande incendio. «È un’ordinanza precauzionale - ha aggiunto - nel giro di 48 ore a dati certi che sta rilevando Arpa sapremo stimare che precauzioni o divieti vanno adottati».

