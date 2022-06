Roma, maxi-incendio vicino l'ex discarica di Malagrotta. Si alza un'enorme nube di fumo

Massimiliano Gobbi 15 giugno 2022 a

Incendio a Malagrotta, fiamme a ridosso dell’ex discarica rifiuti della Capitale. È successo questo pomeriggio, intorno alle 17.40 circa, dove, per cause ancora da accertare dalle autorità, è divampato un vasto incendio in via di Malagrotta in prossimità del centro di smaltimento, all'interno di un capannone, a quanto pare, vicino al gassificatore in disuso. A bruciare sembra sia la vasca di stoccaggio del carburante del Tmb, balle di rifiuti da mandare nell’impianto per essere trattate. Una colonna di fumo si è alzata verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e nell'area circostante all'impianto si è diffuso un forte odore di bruciato. A dare l'allarme sono stati gli operatori dell'impianto con tante telefonate dei cittadini spaventate dall'enorme nube.

"Si sta tentando di evitare che le fiamme si propaghino nei campi - dichiara Riccardo Ciofi della Fns Cisl Roma Capitale e Rieti - la situazione all’arrivo sul luogo è apparsa subito molto complessa ed è tuttora in via di evoluzione tanto che sta richiedendo l’invio sul posto di attrezzature specifiche per lo spegnimento dell’incendio. Sono in arrivo anche ulteriori mezzi in quanto il deposito centrale di Malagrotta è quello più capiente. In arrivò sul luogo anche il comandante provinciale a supervisionare le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Roma".

Le fiamme stanno avvolgendo il magazzino centrale della struttura e la colonna di fumo nero è così alta da aver allertato la torre di controllo di Fiumicino per possibili conseguenze sul traffico aereo. Sui social, intanto tanti residenti sono allarmati per la forte puzza e la possibile tossicità del rogo. Quello di Malagrotta è un impianto gestito dal commissario Palumbo nominato dalla Procura da diversi anni. Da verificare l'entità dei danni e le possibili conseguenze. Le operazioni sono in corso e seguiranno aggiornamenti. Raggiunto telefonicamente il presidente dell'impianto Tmb di Aprilia, Fabio Altissimi, si è reso subito disponibile ad un'eventuale aiuto per soccorrere Roma in caso di richiesta da parte di Gualtieri. "Siamo pronti a scendere in soccorso se il sindaco di Roma Gualtieri ce lo chiede - ha commentato il patron di Rida Ambiente - Speriamo che i danni non siano gravi, se c'è bisogno siamo pronti ad aprire il nostro impianto prima del tempo per trattare tutti i rifiuti provenienti da Roma".

