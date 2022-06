Incendio a Malagrotta, Roberto Gualtieri lancia l'allarme: “Danno significativo per la raccolta rifiuti di Roma”

15 giugno 2022 a

Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi a Malagrotta per cause ancora da accertare dalle autorità e sta purtroppo interessando anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti. L’Assessora Sabrina Alfonsi si è recata sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria.

Maxi-incendio vicino l'ex discarica di Malagrotta: enorme nube di fumo - VIDEO

Dell'incidente ha parlato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma: “L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate. Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti di trattamento e sui successivi sbocchi. Già domani mattina si riunirà la cabina di regia con Ama e gli operatori che hanno contratti in essere diretti e indiretti con l’azienda di Roma. Metteremo tutto il nostro impegno per affrontare questa grave emergenza. Ringrazio - le parole del primo cittadino - le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la polizia locale e i volontari della protezione civile per il loro prezioso lavoro".

