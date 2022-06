Incidente sull'Alta velocità, la Procura di Roma apre un'inchiesta. Si indaga per "delitti colposi di pericolo"

04 giugno 2022 a

a

a

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta dopo l’incidente al treno dell’alta velocità della linea Torino-Napoli avvenuto nella galleria Serenissima della capitale, nei pressi della stazione Prenestina. Nel fascicolo, è quanto si apprende, si ipotizza la fattispecie di delitti colposi di pericolo sancito dall'articolo 450 del codice penale. Il fascicolo, per il momento, è contro ignoti.

A uscire dai binari è stato il locomotore di coda del Frecciarossa che aveva circa 230 passeggeri a bordo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Venerdì 4 giugno hanno effettuato un sopralluogo il pm di turno e gli ispettori del lavoro. Al lavoro ci sono anche i consulenti tecnici per ricostruire quanto accaduto.

Video su questo argomento Caos treni, Italia paralizzata. In migliaia alla stazione Termini: qui da ore e non ci dicono niente

L'incidente ferroviario ha provocato enormi disagi alla circolazione ferroviaria, tra l'altro nel mezzo del ponte del 2 giugno. Numerosi i treni cancellati o che hanno accumulato ore e ore di ritardo. La tratta interessata dall'incidente è ancora sotto sequestro e pertanto non sono iniziati gli interventi per ripristinarla. Circostanza che ha provocato l'utilizzo di percorsi alternativi per i convogli diretti dal sud al nord e viceversa. Alla Stazione Termini intanto sono migliaia i passeggeri in attesa di conoscere il proprio destino.

Video su questo argomento "Abbiamo pensato al terremoto", parlano i testimoni dell'incidente ferroviario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.