Incidente alta velocità, treni in tilt e caos a Roma Termini. "Dieci ore di viaggio", l'odissea dei passeggeri

È ancora indisponibile il tratto di linea dove venerdì 3 giugno la locomotiva di coda di un treno alta velocità è deragliata arrestando la corsa del Frecciarossa nella galleria Serenissima, nei pressi della stazione di Roma Prenestina. E i tempi non sono certi: gli interventi di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati solo dopo che l’area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità.

Panico in galleria a Roma, deraglia treno dell'Alta Velocità con 230 passeggeri. "Tutti evacuati"

Sono invece certissimi i ritardi e i disservizi per tanti viaggiatori, tra l'altro nel bel mezzo del ponte del 2 giugno. I treni alta velocità tra Roma e Napoli vengono instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con i conseguenti ritardi fino a 100 minuti, comunica in una nota il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In realtà l'effetto domino è su tutta la rete e chi deve spostarsi da sud a nord o viceversa rischia di passare l'intera giornata in treno. "Arrivata alle 3 a Napoli centrale. Durante la sosta di ore a Termini e nella tratta Roma- Napoli hanno offerto acqua. Nove ore e mezza di viaggio", dice una viaggiatrice diretta dal nord alla Campania su Twitter. "Trenitalia ti avvisa che non parti più da Termini, che il tuo treno ci metterà un’ora in più, almeno, che puoi cambiarlo. Ma non ti dicono se migliorerà la situazione", ha twittato Guido Crosetto, imprenditore e co-fondatore di Fratelli d'Italia. "Guardi e scopri che per Torino ci hanno messo più di 10 ore. Hai le valigie pronte e tiri la monetina..." commenta l'ex sottosegretario. Alla stazione Termini intanto è il caos, tra chi deve capire se conviene o no mettersi in viaggio in questa situazione e il cartellone degli arrivi e delle partenze che segna ritardi anche superiori ai 200 minuti.

Per quanto riguarda il programma della circolazione dell’alta velocità di sabato 4 giugno, Trenitalia spiega: 75 treni percorrono la linea Cassino da Bivio Cassino Sud a Roma Termini ed effettuano le fermate di Napoli Afragola e Roma Termini. Mentre 89 treni percorrono la linea Formia da Napoli Centrale a Roma: 29 di questi non fermeranno a Napoli Afragola. Tutti questi treni non fermano a Roma Termini ed effettuano fermata a Tiburtina (54 per cento del traffico "passante" ambito Roma Termini). Per quel che riguarda, invece, il trasporto regionale sono previste riduzioni dell’offerta e limitazioni di corse. Il dettaglio è disponibile sul sito di trenitalia. Nel nodo di Napoli, infine, sono cancellati alcuni treni regionali sulla rotta Napoli-Aversa e Napoli Centrale-Villa Literno.

