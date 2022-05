Roma, incendio in appartamento vicino San Pietro. Muore un uomo

23 maggio 2022 a

Una persona è stata trovata morta, nel suo letto, in un appartamento in via Agostino Richelmy, a Roma, dove è divampato un incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118, Italgas, Acea e la polizia di stato. È un anziano, a letto per problemi di salute, l’uomo deceduto nell’incendio nella zona Aurelio, a Roma. Nel corso dell’intervento sono stati evacuati 6 piani e decine di persone si sono riversate in strada.

Inferno ai Parioli, l'appartamento va a fuoco. Due intossicati restano intrappolati

Ha provato a salvare il marito, bloccato a letto dal morbo di Parkinson, e sarebbe morta con lui, entrambi travolti dalle fiamme, se non fosse stata salvata dall’intervento dei carabinieri. La donna, anche lei anziana, è stata portata fuori dell’immobile, completamente incendiato, insieme ad un’altra 40ina di persone che abitavano nella palazzina in via Agostino Richelmy, nella zona dell’Aurelio, a pochi passi da San Pietro, a Roma.

