Roma, ai Parioli va a fuoco un appartamento. Due persone intossicate

Incendio in un’abitazione ai Parioli, due persone restano intossicate. E' successo in via Giosuè Borsi dove un incendio si è diffuso al terzo piano di un palazzo in un appartamento che affacciava su strada. A segnalare l'accaduto alcuni residenti che hanno immediatamente chiamato il numero delle emergenze, spiegando di aver percepito un forte odore acre e di aver visto una colonna di fumo uscire da una finestra.

Sul posto sono così intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Prati, Nomentano, Ostiense e Centrale con in ausilio due Aps, autoscala, autobotte e carro autoprotettori. Con loro anche i sanitari del 118, gli agenti della polizia di Stato della volante Villa Glori, Vescovio e Volanti e diverse pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada da Santiago del Cile, per mettere in sicurezza l’area e agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso.

Tratte in salvo due persone, rimaste bloccate in un appartamento al quarto piano. Si tratta di persone che fortunatamente sono rimaste lievemente intossicate e le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Entrambe state affidate al personale del 118 e trasportate all’Umberto I in codice giallo per accertamenti in seguito ad inalazione di fumo. Tutte le altre persone della palazzina, invece, sono state messi in sicurezza dai soccorritori.

"Per salvare le due persone è stato utilizzato un mezzo aereo - commenta Riccardo Ciofi, segretario della Fns Cisl di Roma Capitale - Il personale ha operato tempestivamente per estinguere le fiamme. Le operazioni di soccorso, invece, sono state impegnative a causa delle vie di accesso molto limitate per i tanti automezzi sopraggiunti".

"In questa tipologia di interventi - prosegue Ciofi - la tempestività e la prontezza nell'intervenire da parte delle squadre operative sono una determinante fondamentale per salvare vite umane e limitare i danni provocati dall'incendio. A questo, si aggiungono le dinamiche relative al piano dove si sprigionano le fiamme poiché il fumo tende sempre a salire verso l'alto e diviene pericoloso per i residenti dell'edificio".

