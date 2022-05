Roma, contatori del gas esplodono a catena. Tanta paura in strada

Massimiliano Gobbi 19 maggio 2022 a

Fiamme in strada a Roma, esplosione a catena di diversi contatori del gas posizionati sul piano stradale. Evacuate 8 famiglie residenti in due palazzine. E' successo nella Capitale con la deflagrazione, a catena, di 10 contatori del gas in via di Carcaricola, all’altezza del civico 85 tra Giardinetti e Torrenova. Più di 20 persone, spaventate dall'esplosione, sono scese in strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo tanto spavento. L’utenza del gas è stata interrotta a due palazzine e 8 famiglie sono state fatte evacuare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Roma più due autobotti e il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico. Presenti anche agenti della polizia di Stato, personale di Italgas, sanitari del 118 e agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Casilino e Torri che hanno chiuso la strada per agevolare l'intervento dei pompieri e garantire la sicurezza delle persone. Via di Carcaricola è stata chiusa nel tratto compreso tra via Alendae via Francesco Gonin fino alle 9.30 circa, quando poi sono rientrate tutte e otto le famiglie.

Resta da capire la causa del rogo, quasi sicuramente dolosa. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, a causare le fiamme, partite da cassonetti e sterpaglie, potrebbe esser stato un piromane che avrebbe incendio i tre cassonetti della raccolta differenziata che si trovavano accanto ai contatori. Le fiamme a quel punto avrebbero lacerato sterpaglie e alcuni tubi del gas causando una dispersione della sostanza che, a contatto con le fiamme, ha generato una violenta esplosione con conseguente danneggiamento dei contatori e perdita incontrollata di gas. Ad indagare sul caso gli agenti della polizia di stato intervenuti con due pattuglie provenienti da Casilino e Prenestino oltre alla sezione volanti.

