Beppe Grillo contro l'inceneritore a Roma, Roberto Gualtieri lo inchioda: "È lui ad averci lasciato così"

«È incredibile che chi per anni non ha risolto il problema dei rifiuti a Roma ci voglia impedire di dotare la Capitale degli impianti che ci sono in tutte le altre Capitali europee come Londra, Berlino, Parigi, Stoccolma e Copenaghen, che consentono di evitare di mandare i rifiuti nelle discariche che sono costose e inquinanti». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un’iniziativa in XI Municipio, in merito alle parole di Beppe Grillo che aveva definito «insensata» la realizzazione di un termovalorizzatore per chiudere il ciclo dei rifiuti nella Capitale.

«Negli ultimi anni la Giunta Raggi ha mandato un milione e mezzo di tonnellate nei termovalorizzatori delle altre città, inquinando con i tir che li hanno portati lì e togliendo risorse per pulire la città- ha sottolineato Gualtieri- Noi abbiamo un piano "green" che porta finalmente Roma a chiudere il ciclo dei rifiuti come ci chiede l’Unione europea».

