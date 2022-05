Roma, caos Metro C per un guasto: pendolari a piedi e disagi enormi

05 maggio 2022 a

a

a

"Che schifo, una linea con soli 7 anni di vita. Chiudetela, fate prima". Un bruttissimo risveglio quello per i pendolari della metro C, giovedì 5 maggio, quando l'Atac ha informato che per un guasto tecnico la circolazione era in forte ritardo fra San Giovanni e Alessandrino. La protesta social è esplosa subito tra polemiche e rabbia. Il servizio parzialmente interrotto ha mandato in tilt l'intera linea lasciando a piedi gli utenti costretti a risalire in superficie e ad usare i bus navetta attivati tra San Giovanni e Parco di Centocelle mentre le corse sono proseguite a rilento su un binario unico.

#info #atac - Metro C: circolazione in forte ritardo, tra San Giovanni e Alessandrino si svolge su binario unico (causa guasto tecnico) #roma — infoatac += (@InfoAtac) May 5, 2022

Nell'orario di punta gli utenti sono rimasti senza treni ma anche senza navette: "Impossibile trovarle e impossibile chiedere informazioni" hanno denunciato. Per un'ora la circolazione è stata divisa in due: Alessandrino-Pantano e viceversa, e poi San Giovanni-Alessandrino. In entrambe le direzioni è servito cambiare treno ad Alessandrino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.