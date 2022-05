Assolto il tassista che ha investito e ucciso la 16enne Alice Galli a Porta Metronia

06 maggio 2022 a

a

a

Il gup di Roma, al termine di un processo con rito abbreviato, ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" Claudio Baiocchi, il tassista che il 20 maggio del 2017 investì e uccise la 16enne Alice Galli, a Porta Metronia in Largo Amba Aradam, nel quartiere romano di San Giovanni.

Scandalo «mazzette», 6 vigili indagati. Regali per chiudere un occhio su irregolarità in bar e negozi

La procura aveva chiesto una condanna a 8 mesi. La posizione di Baiocchi era stata archiviata in precedenza dopo che una perizia aveva stabilito che l’uomo procedeva a una velocità di 35 chilometri orari e la ragazza aveva attraversato la strada con il semaforo pedonale rosso. In seguito la famiglia aveva chiesto la riapertura dell’indagine sostenendo che il tassista procedeva a una velocità superiore, come riportato anche nel capo di imputazione, «una velocità di guida calcolata in sede di incidente probatorio in 65 chilometri orari, tale da non consentirgli l’arresto e il controllo del veicolo e di evitare il conseguente impatto con la vittima».

Il problema alla gamba e il crollo del Papa: che è successo a Bergoglio | foto

La richiesta aveva portato a un nuovo rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale. Accusa che oggi però è caduta e il tassista, difeso dall’avvocato Edmondo Tomaselli, è stato assolto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.