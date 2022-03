Auto si schianta contro bus a metano. Conducente muore sul colpo a Roma

26 marzo 2022 a

Incidente tra un bus a metano e un’auto, il conducente di quest’ultima muore. È accaduto a Roma intorno alle 5 del mattino quando i vigili del fuoco della Squadra Operativa 12/A del distaccamento di Tuscolano II, con l’ausilio dell’autobotte AB/12, sono intervenuti in via dei Castani incrocio con via dei Faggi.

Sembra che l’auto non abbia rispettato una precedenza. Il bus Atac, della linea N5, alimentato a metano, è stato completamente avvolto dalle fiamme, le quali hanno danneggiato anche autovetture parcheggiate nelle vicinanze e la linea aerea del tram. Il conducente della vettura è deceduto. Sul posto sono giunti il funzionario vigili del fuoco di turno, Polizia e 118.

