Scontro choc per Marcello Draghi investito da un'auto. Si rompe la gamba il fratello del premier

14 marzo 2022 a

a

a

Si è fratturato la gamba in un incidente stradale a Roma. Si chiama Draghi, ma non è Mario. Bensì, suo fratello Marcello. L'incidente è avvenuto sabato sera alle 21 in piazzale Manila, nel quartiere Flaminio, a Roma. Lo scontro ha visto coinvolti lo scooter Sh condotto dal fratello del presidente del Consiglio, Marcello Draghi, e una Skoda Fabia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti del gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale. Marcello Draghi è stato trasportato e ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I. L’automobilista, dopo l’incidente, si è fermato per chiamare i soccorsi. L’automobilista, subito dopo l’incidente, si è fermato per chiamare i soccorsi.

Draghi fa lo scaricabarile, la crisi ucraina la paghiamo noi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.