Incidente mortale a Roma: auto precipita dallo svincolo sopraelevato della Tangenziale

Roma si risveglia con il dramma. Un uomo di 43 anni è morto questa mattina presto quando la sua auto, per ragioni ancora da chiarire, è precipitata dallo svincolo sopraelevato di immissione sulla Tangenziale, in prossimità del Cimitero Monumentale del Verano a Roma. Sono intervenuti vigili del fuoco. E' stato necessario l’utilizzo del gruppo olio dinamico da taglio per estrarre il corpo del conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto era presente anche il personale del 118 e della polizia di Roma Capitale.

