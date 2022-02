Trivellano per sbaglio una conduttura del gas, disagi per migliaia di romani

Massimiliano Gobbi 10 febbraio 2022 a

Fuga di gas a causa di una conduttura trivellata per sbaglio, risveglio amaro per migliaia di residenti della Capitale. L'episodio, avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14 su via Laurentina, nella zona Fonte Meravigliosa ha di fatto interrotto, a scopo precauzionale, in tutta la zona la fornitura del gas, ma anche dell’elettricità mettendo diversi nuclei familiari in difficoltà anche oggi perché impossibilitati ad utilizzare il riscaldamento, la luce e la connessione internet. Sul posto, fin dalle prime ore del disservizio, si sono recate le diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento dell'Eur, il nucleo Nbcr proveniente dalla sede centrale e il funzionario responsabile di guardia.

I vigili del fuoco hanno così verificato le cause che hanno portato alla perdita di gas, derivata da un escavatore che ha tranciato la tubatura principale. Una volta accertate le cause, le squadre sono state impegnate nel mettere in sicurezza l’area interessata e delimitare la zona. "Le squadre dei vigili del fuoco - commenta Riccardo Ciofi della Fns Cisl di Roma capitale e Rieti - sono state impegnate per tutto il giorno a partire dalle 14 fino a notte, sul luogo dell’incidente ed è stato necessario programmare anche il cambio sul posto per i colleghi. In ambito operativo, gli interventi di questo tipo rappresentano molte criticità in conseguenza anche delle molte variabili ambientali che possono mutare nell’arco di pochi minuti. Tuttavia, i vigili del fuoco, anche in questi interventi dispongono della professionalità necessaria per affrontarli e risolverli, grazie anche ai nuclei di specialità Nbcr, appunto, specifici in queste situazioni".

Prove di tregua per la crisi ucraina. L'allarme: "Riserve gas a livello preoccupante"

Nonostante i lavori dell’Italgas sono terminati alle 3:30 di questa notte, tanti sono stati i disagi nella mattinata odierna. La Laurentina è stata riaperta solo nel tratto necessario per arrivare alla rotatoria e poi prendere via Castel di Leva, ma resta chiusa in direzione centro. Le ripercussioni sul traffico restano pesanti: intasati il Grande Raccondo Anulare, via Pontina, via Ardeatina, via Castel di Leva e tutte le strade limitrofe a via Laurentina. Chiuse anche alcune scuole rimaste senza servizi. “Ieri sera, alle 22 il consigliere municipale Antonio Sotillo aveva assicurato che entro 4 ore le utenze sarebbero state riattivate e l’apertura delle scuole garantita in sicurezza - chiedono i genitori attraverso il gruppo Facebook di quartiere - Ma la brutta sorpresa di stamattina ha gettato tutti nel panico, a partire dalla viabilità. Molte scuole non hanno corrente e per questo non potranno garantire le lezioni".

