Dopo gli arresti a Sabaudia, Anzio e Nettuno. "Serve missione della commissione Antimafia sul litorale"

«Quanto sta emergendo in questi giorni è veramente preoccupante. Nel tempo abbiamo visto emergere le criticità su Latina e il clan Di Silvio che abbiamo denunciato ampiamente. Di qualche giorno fa l’operazione antimafia che ha visto coinvolti anche le amministrazioni di Anzio e Nettuno, poi Sabaudia con arresti per corruzione, che sono sempre puntualmente l’anticamera delle infiltrazioni mafiose». Lo affermano in una nota i parlamentari M5s della commissione Antimafia.

«Emerge un quadro di vasta e profonda illegalità, appena a sud di Roma che sembra non suscitare lo scalpore necessario e anche una necessaria reazione delle diverse cittadinanze. Latina, Anzio, Nettuno e Sabaudia sono il sintomo di un grave quadro di corruzione che strangola gli operatori economici onesti. È necessario che la commissione Antimafia vada quanto prima in missione sui territori per comprendere come sia potuto accadere e quali interventi siano necessari».

