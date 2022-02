Sabaudia, appalti da un milione per la Coppa del Mondo di Canottaggio: come sono partite le indagini

Valeria Di Corrado 21 febbraio 2022 a

La Coppa del Mondo di canottaggio, che si sarebbe dovuta svolgere nel 2020 a Sabaudia, ma poi per la pandemia è stata prorogata a giugno 2021, ha fatto scatenare gli "appetiti imprenditoriali" che avrebbero portato a favorire ditte compiacenti all'amministrazione comunale, sia nella realizzazione del campo di gara, sia nell'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti d'illuminazione pubblica, per un giro di affari di circa un milione di euro. Da qui hanno preso il via le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Latina che hanno portato stamattina a eseguire 16 misure cautelari, tra cui gli arresti domiciliari della sindaca Giada Gervasi. Il gip del Tribunale pontino contesta agli indagati (a seconda delle posizioni) i reati di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d'asta, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico.

Terremoto giudiziario a Sabaudia, corruzione sulle concessioni demaniali: in manette la sindaca, altri 15 indagati

Quando lo scorso marzo la World Rowing Federation aveva dato il via libera alla terza tappa della kermesse da disputarsi nelle acque del Lago di Paola (ultimo test prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, in gara c'erano 300 atleti in rappresentanza di 25 nazioni), la Gervasi aveva esultato così: "C’è piena soddisfazione e tanta voglia di mostrare le grandi potenzialità di Sabaudia per il mondo remiero e in generale per lo sport internazionale. Ora dobbiamo solo andare avanti con l’organizzazione della III prova di Coppa del Mondo di canottaggio e con essa dare un forte impulso alla programmazione degli eventi sportivi internazionali 2022/2024 già assegnati alla nostra città". “Questa è la buona politica, quella che valorizza le persone e le loro capacità, che mette insieme, guardando al presente, progettando il futuro", aveva commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Giada Gervasi, avvocato Cassazionista, nel 2017 si era presentata alle elezioni con il movimento civico Cittadini per Sabaudia sfiorando il passaggio al primo turno (48,18%) e vincendo poi il ballottaggio con ampio consenso (77,75%): è la prima donna sindaco del comune pontino. Aveva scelto di restare fuori dalle logiche partitocratiche per avere la possibilità di "amministrare con le mani libere". Per le prossime comunali, in programma in primavera, la Gervasi aveva annunciato la ricandidatura con le liste civiche a suo sostegno per il secondo mandato.

