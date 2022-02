Le mani della ‘Ndrangheta sul litorale di Roma: maxi-blitz contro il clan e 65 arresti

17 febbraio 2022 a

Sgominata una grossa "filiale" della 'ndrangheta nella Capitale. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, dalle prime luci dell’alba, a Roma e provincia, è in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Roma per dare esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale che dispone misure cautelari nei confronti di 65 persone, alcune delle quali gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso che si ipotizza avesse assunto il controllo del territorio nel litorale a sud di Roma, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale. Sono tuttora in corso perquisizioni e sequestri.

