Mancano gli scrutatori, a Roma scoppia il caos seggi

Elezioni a Roma nel caos. Nei seggi mancano presidenti e scrutatori e scatta l'emergenza amministrative. «Il sistema elettorale nella Capitale è nel caos. Mancano presidenti di seggio e scrutatori, mentre le liste elettorali non sono completamente aggiornate con giovani maggiorenni che non sono ancora registrati per il voto». Così in una nota Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fdi. «Le operazioni di voto - prosegue - che sono organizzate dal Campidoglio rischiano di svolgersi nella più completa confusione o peggio c’è il rischio che in alcune sezioni non si possa proprio votare».

"Stiamo attenti", adesso la Raggi evoca i brogli elettorali

«Virginia Raggi - conclude Trancassini - si conferma fino all’ultimo giorno come un’incompetente che non sa garantire i diritti dei cittadini. Ma c’è da chiedersi se non sia un modo per boicottare una consultazione elettorale che di certo seppellirà l’esperienza politica dei 5 Stelle».

