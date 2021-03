Fa i complimenti a una ragazza e la fidanzata impazzisce: a Termini finisce a bottigliate

Massimiliano Gobbi 10 marzo 2021 a

Ancora violenze alla stazione Termini di Roma che nella serata di ieri ha reso necessario l’intervento del reparto Volanti e i colleghi del commissariato Viminale per sedare una rissa scatenata dalle avances di un uomo di colore che ha innescato la gelosia dell’altra ragazza fino ad arrivare al lancio di una bottiglia contro la sua rivale. Tutto è iniziato alle 21:30 in via Giolitti dinanzi al Mc Donald’s e le indagini sono ancora in corso per accertare ruoli ed eventuali responsabilità.

“È inaccettabile che la stazione principale di Roma diventi quotidianamente teatro di vandalismi, risse o atti illegali. Non è questo il biglietto da visita per una Capitale”, commenta Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.

