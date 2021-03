Sbaglia Procura e viene indagato. Che succede al dirigente più sfigato del mondo

10 marzo 2021 a

Il dirigente comunale più sfigato del mondo. Va nei guai e lo convocano in procura. Lui prende l'auto di servizio e si presenta alla procura di Roma. Lì, però, capisce l’equivoco: non erano stati loro a convocarlo ma la procura della Corte dei Conti. Saluta e se ne va al posto giusto. Ma alla procura di Roma avevano registrato la targa e salta fuori che non poteva usare l’auto di servizio. Ora lo vogliono processare per peculato d’uso proprio lì.

E' quanto accaduto a Vitaliano Taccioli, direttore del VI Municipio, così come viene raccontato dal Corriere della Sera. Il dirigente è stato protagonista di questa clamorosa confusione tra Procure dopo essere stato accusato di aver manipolato la gara per l'Estate Romana nel Municipio delle Torri.

