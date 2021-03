Gatti torturati e massacrati in appartamento. A Roma scoperta la casa degli orrori

10 marzo 2021 a

a

a

Roma, orrore in una casa di via Lavinio, all'Appio. Chiamati dagli abitanti del quartiere che da tempo fotografavano gattini terrorizzati pronti a buttarsi giù dalla finestra, i vigili sono entrati nella grande casa di una signora da tempo malata di mente trovando tonnellate di spazzatura e in mezzo carcasse di gatti randagi scuioati e sventrati.

Il Corriere della Sera svela una casa dell’orrore a cui non si riesce a mettere fine. La signora è malata di disposofobia, è una accumulatrice seriale e raccoglie qualsiasi cosa intorno alla spazzatura. Purtroppo anche gatti e soprattutto gattini randagi vivi che racchiude in grandi buste con cui i vicini la vedono entrare. È un film dell’orrore ma non si riesce a mettere la fine perché nessuno si fa carico della signora malata e la strage dei gattini continua.

