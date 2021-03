L'inseguimento della Polizia ai rapinatori finisce in dramma: morta una 17enne in uno scontro d'auto

01 marzo 2021 a

a

a

Una rapina costa la vita ad una giovane ragazza. Una pattuglia della polizia stradale stava inseguendo un veicolo Fiat Punto con a bordo due sospetti rapinatori, che avevano appena messo a segno un colpo in una tabaccheria di Tivoli e, una volta arrivati in via di Salone, nella zona est della periferia di Roma, gli agenti si sono scontrati con un’altra automobile, sulla quale viaggiavano quattro persone. Il grave incidente durante l’inseguimento è stato fatale ad una 17enne, che ha perso la vita nell’impatto: inutile l'intervento dei paramedici.

"Tor Pignattara ostaggio di ubriaconi". Residenti disperati, la denuncia di Fratelli d'Italia

La ragazza, che non è stata identificata poiché non aveva con sé documenti, è morta sul colpo, mentre sono rimasti feriti in maniera grave i due poliziotti della stradale e le altre tre persone appartenenti alla stessa famiglia rom (madre, padre e figlio) che viaggiavano a bordo con la ragazza: sono stati tutti affidati alle cure del 118 e trasportati in gravi condizioni all'ospedale Sandro Pertini, San Giovanni Addolorata, al Policlnico Umberto I ed al Policlinico Tor Vergata. Lo scontro tra le automobili ha permesso di completare la fuga ai due fuggitivi: la macchina dei sospetti rapinatori è stata abbandonata incidentata, insieme alla refurtiva, a poca distanza dal luogo dell’incidente, in via Cipolletti.

Risveglio di fuoco sulla Tuscolana: un altro bus flambè, è il quarto

Mentre proseguono le ricerche per individuare gli autori del colpo a Tivoli, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Il pubblico ministero ha disposto accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Presente sul luogo anche la Polizia Scientifica per effettuare i rilevamenti.

Zone rosse a Colleferro e Carpineto. La variante inglese alle porte di Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.