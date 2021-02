Zone rosse a Colleferro e Carpineto. La variante inglese alle porte di Roma

20 febbraio 2021 a

Il Covid nella sua variante più contagiosa, quella inglese, assedia la Capitale. Sarà emessa a breve un’ordinanza della Regione Lazio che istituisce la zona rossa a Colleferro e Carpineto Romano, due comuni alle porte di Roma. La misura, a quanto si apprende, è stata decisa a causa dell’alta incidenza di casi e della presenza di variante inglese in quei territori.

È questione di ore, la Regione Lazio sta predisponendo l'ordinanza che istituisce altre due zone ad alto rischio e con restrizioni da lockdown dopo quella scattata a Roccagorga, comune lepino in provincia di Latina, alle prese con una mutazione del virus ancora in corso di valutazione da parte della comunità scientifica.

"Ho convocato una riunione della Coc con le massime autorità cittadine alle ore 15.30 - scrive su Facebook il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna -. Il presidente del Consiglio comunale ha, inoltre, convocato la riunione urgente dei capigruppo alle ore 17. In entrambe le riunioni sarà approfondito il dato di crescita esponenziale dei contagi e la probabile presenza in città della variante inglese. Si prega tutti di seguire la sole informazioni istituzionali che questa pagina e quella del Comune diffonderanno nelle prossime ore", conclude il sindaco che fa sapere di attendere "comunicazioni ufficiali sui dati che ancora non ho".

Preoccupazione condivisa dal primo cittadino di Carpineto Romano, a 20 chilometri da Colleferro, comune a metà strada tra Roma e Frosinone. "La Regione ci ha anticipato che firmerà l’ordinanza di zona rossa per in nostro comune e che, probabilmente, entrerà in vigore dalla serata", ha detto il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. "Ogni pomeriggio - ha concluso il sindaco - abbiamo in programma una riunione per mettere a punto le misure da adottare".

