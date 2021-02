Roma, autobus Atac in fiamme su via Tuscolana: è il quarto distrutto dal fuoco

Massimiliano Gobbi 26 febbraio 2021 a

E sono quattro. Un altro autobus è stato completamente distrutto dalle fiamme a Roma in un incendio divampato intorno alle 7,30 su via Tuscolana all'altezza del civico 1203. L'ennesimo episodio di una serie battezzata dalla rete "flambus" (bus flambè) che conta dall'inizio dell'anno un totale di 4 bus distrutti dalle fiamme. A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma che ha inviato sul posto una squadra proveniente dal distaccamento di Tuscolano 2 (12/A) con a seguito una botte (AB/12).

“Per ragioni da accertare intorno alle 7.30, mentre era in servizio lungo via Tuscolana su un bus della linea 506 si è sviluppato un incendio. Non ci sono stati problemi per le persone. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti per il bus in fiamme. La vettura era in servizio da quasi 17 anni” commenta Atac in una nota.

Altro episodio il 15 febbraio quando è andato a fuoco il motore della vettura 7663, in via La Spezia all’altezza della fermata Lodi della Metro C. Il primo, invece, il 15 gennaio in via Pasquale II a Boccea/Primavalle. Pochi giorni dopo, il 27 gennaio, un'altro in servizio sulla linea 506, finita avvolta dalle fiamme in via Casilina 1583. Nel 2020, invece, si sono verificati 28 roghi. Di questi 28, 19 erano vetture Atac e 9 di Roma Tpl. Delle 19 vetture Atac, 12 erano andate completamente in cenere o comunque pesantemente danneggiate e 7 erano invece solo parzialmente danneggiate. Per i bus di Roma Tpl, invece, sei sono stati ridotti in carcasse e tre solo danneggiati.

