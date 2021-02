Sparatoria a Tor Bella Monaca, arrestato un uomo

27 febbraio 2021 a

È stato arrestato dai carabinieri e dalla polizia l’uomo che questo pomeriggio avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendo una 80enne in via Amigo Aspertini, in zona Tor Bella Monaca, a Roma. Lo apprende AGI da fonti investigative.

La sparatoria è avvenuta nei pressi dell’edicola di via Aspertini, dove sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile, i colleghi del Reparto Volanti e del commissariato Romanina e la Polizia Scientifica. Secondo quanto si apprende, una donna di circa 80 anni è stata ferita di striscio da un colpo di arma da fuoco esploso da un uomo, nel corso di una lite con un’altra persona. L’anziana non sarebbe ferita gravemente.

