Schianto sulla Circonvallazione Clodia, muore motociclista

Andrea Ossino 26 febbraio 2021 a

Una linea retta disegnata da un copertone che inchioda sull’asfalto. Una striscia di 15 metri che oltrepassa le transenne appena piazzate dagli agenti della Polizia Locale e arriva fino a un lenzuolo rosso. Sotto quella coperta termica c’è il corpo del centauro di 63 anni che si è schiantato contro una macchina nera, un’utilitaria, una Lancia Musa. È accaduto oggi, intorno alle 14.00, nel cuore di Roma, dove la Circonvallazione Clodia incrocia via Mario Amato. Gli uomini del I Gruppo Centro si sono messi subito a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. E il magistrato è arrivato subito dopo, considerando che l’incidente è avvenuto a poche decine di metri dal Tribunale di piazzale Clodio. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma l’impatto è stato violento: a testimoniarlo la posizione della moto, sdraiata sull’asfalto a una ventina di metri dal posto dove è stato ritrovato il corpo della vittima.

