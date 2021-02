Caos vaccini nel Lazio: tre anziani su quattro senza seconda dose

02 febbraio 2021 a

Corsa al vaccino per gli anziani tra ritardi, blocchi e paura di non trovare posto. Gli slot di febbraio sono già finiti e tre persone su quattro tra quelle prenotata non hanno ancora la garanzia della dose di richiamo.

Nel Lazio sono state superate le 120 mila prenotazioni in un giorno per il vaccino anti Covid rivolto agli over 80. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, precisando che «1 over 80 su 4 ha la sua prenotazione della prima e della seconda dose del vaccino anti Covid. Sono già più di mille le prenotazioni per il vaccino a domicilio effettuate da persone non autosufficienti".

Il sistema, insomma, non ha retto ma "nessuno rimarrà senza la sua prenotazione - sottolinea l’assessore - il servizio rimarrà attivo nelle prossime settimane e la somministrazione dei vaccini avrà inizio l’8 febbraio. Ad oggi sono quasi completamente esauriti gli slot a disposizione per il mese di febbraio, mentre sono disponibili le prenotazioni per marzo. La disponibilità delle prenotazioni è collegata - spiega l’assessore - alla disponibilità dei vaccini assicurando e garantendo la seconda dose. Nel caso ci fossero più vaccini a disposizione in automatico ci sarà la possibilità di anticipare le prenotazioni», conclude D’Amato.

