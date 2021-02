Bollettino coronavirus: tutte le Regioni sotto i mille contagi

02 febbraio 2021 a

Sono 9.660 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto ai 7.925 registrati ieri, per un totale di 2.570.608 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi è pari a 499, in aumento rispetto ai 329 di ieri. Ma in nessuna Regione si è toccata quota mille nuovi contagi. È quanto emerge dal bollettino di oggi 2 febbraio del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Sono 244.429 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 3,9%, in calo rispetto al 5,5 per cento di ieri. Sono, poi, 18.976 i dimessi/guariti, in aumento rispetto ai 13.975 sempre di ieri, per un totale di 2.043.499 dall’inizio dell’epidemia.

Sono 2.214 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi è pari a 20.317. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Sicilia (984), la Campania (919), la Lombardia (912) e l’Emilia-Romagna (879).

Su oltre 10 mila tamponi (più 1.912 rispetto a ieri) e quasi 13 mila antigenici per un totale di 23 mila test, nel Lazio si registrano oggi 842 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 125 rispetto a ieri), 511 a Roma. Inoltre, si registrano 52 decessi (più 14 rispetto a ieri) e più 1.507 guariti.

