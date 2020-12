La follia continua, dopo il Pincio rissa a Villa Borghese: dieci giovani fermati

12 dicembre 2020 a

Ancora follia nel cuore di Roma. Dopo la maxi-rissa del Pincio un'altra scazzottata tra giovanissimi è andata in scena oggi, sabato 12 dicembre, a Villa Birghese, in spregio a ogni norma del vivere civile oltre che delle disposizioni anti-Covid. Dieci ragazzi sono stati fermati dalla polizia all’altezza di piazza di Siena, mentre si stavano picchiando per motivi ancora non accertati. I giovani sono stati portati in Questura. Non risultano feriti.

È il secondo episodio del genere che vede coinvolti diverse persone nella capitale nel giro di una settimana fa: sabato scorso c’era stata infatti una mega rissa al Pincio che ha coinvolto decine se non centinaia di giovani. Tre minorenni risultano indagati e molti dei partecipanti sarebbero stati identificati. Un’altra rissa, in misura più contenuta, si era verificata nei giorni scorsi all’interno di una stazione metro in centro.

