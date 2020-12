Roma, rissa in piazza del Popolo tra ragazzini: interviene la polizia in tenuta antisommossa

05 dicembre 2020 a

a

a

Si danno appuntamento per una mega rissa e interviene la polizia in tenuta antisommossa. L'account Instagram welcometofavelas pubblica il video della follia andata in scena nel centro di Roma dove decine di ragazzini si sono presentati tra il Pincio e Piazza del Popolo per picchiarsi: un maxi assembramento con feriti che ha costretto le forze dell'ordine a intervenire per far disperdere i giovani. "Si era sparsa la voce secondo cui ci sarebbero stati addirittura dei morti voce non confermata, probabilmente una bufala" si legge su Instagram.

