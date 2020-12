Rissa al Pincio, identificato il ragazzo aggredito: ha 14 anni

07 dicembre 2020 a

È stato identificato dai carabinieri il ragazzo aggredito sabato pomeriggio al Pincio, nel centro di Roma, dove si è scatenata una rissa. Si tratta di un 14enne giudicato dai sanitari del pronto soccorso guaribile in un mese per la frattura del setto nasale.

Sarebbero due gli aggressori, intorno ai quali ora più che mai si stringe il cerchio. Importanti le dichiarazioni rese oggi da alcuni testimoni. A quanto ricostruito finora dagli investigatori, il ragazzino conosceva chi lo ha picchiato ma non si sarebbero dati appuntamento sabato pomeriggio al Pincio.

Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di videosorveglianza, l’analisi di diversi profili social e i video diffusi sul web per ricostruire con esattezza quello che è accaduto e dare un nome a tutte le persone coinvolte.

L’informativa dei carabinieri della compagnia Roma Centro è stata indirizzata alla procura per i Minorenni e alla procura della Repubblica di Roma. Secondo quanto si apprende, oltre alle conseguenze penali per gli autori del pestaggio, potrebbero esserci per tutti sanzioni amministrative a causa del mancato utilizzo delle mascherine.

