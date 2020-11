Latina, lavoratori delle pulizie a corto di spogliatoi e tamponi

07 novembre 2020 a

A Latina ci sarebbe un po' di confusione. Come riporta Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia, nei presidi sanitari Santa Maria Goretti di Latina e al Fiorini di Terracina le condizioni di lavoro del personale addetto ai servizi non sarebbero delle migliori. "Esprimo pieno sostegno alla denuncia presentata dal segretario nazionale del sindacato CLAS, Davide Favero, sulle condizioni di lavoro del personale addetto ai servizi nei presidi ospedalieri di Latina e Terracina - scrive il consigliere Simeone - Resto sorpreso e allarmato dal fatto che agli addetti ai vari servizi (pulizie, sanificazione, portantinaggio), da mesi non verrebbero effettuati tamponi e test sierologici".

Poi il riferimento al Fiorini di Terracina "dove mancherebbe un locale idoneo agli addetti alle pulizie - prosegue Simeone - Un elemento di ulteriore disagio per dei lavoratori costretti a cambiarsi nei bagni aperti al pubblico dell’ospedale. Ritengo quindi sacrosanta la richiesta inoltrata dal sindacato Clas di un urgente intervento dell’Asl per adeguare i locali e finalizzato al rispetto dei protocolli anti Covid e della normativa in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro".

