Scale mobili chiuse. A Roma scatta l'emergenza metro

06 ottobre 2020 a

Emergenza scale mobili nelle metro di Roma. Basta fare un giro nelle stazioni della metropolitana capitolina per rendersi conto che i disagi per gli utenti si stanno moltiplicando. Come riporta il sito 7Colli attualmente le scale mobili sono "immobili" nelle stazioni metro di Termini, Piramide Flaminio. Addiruttura in quest'ultima il disagio va avanti da giugno 2019.

Come se non bastasse, i disagi si registrano anche nella stazione Castro Pretorio e, dal prossimo 29 novembre, manutenzione anche a Policlinico. A questo punto ci chiediamo: gli interventi non potevano essere effettuati durante i mesi del lockdown? Quando i disagi sugli utenti sarebbero stati minori? Ma si sa che il buon senso non è di casa dalle parti del Campidoglio.

